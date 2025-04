Pai, mãe e filho morrem em acidente na Máximo Zambotto

Morreu nesta quinta-feira (10) a terceira vítima de um acidente ocorrido na rodovia Edgard Máximo Zambotto, na região do Fim do Campo, em Jarinu, no final da tarde desta quarta-feira (9). Mãe, de 34 anos, e filho, de apenas 2, morreram no local do acidente. Já o pai, de 36 anos, que havia sido socorrido em estado grave, morreu nesta quinta.

Outra filha do casal, de 9 anos, sobreviveu e está bem. Ela contou à Polícia Militar Rodoviária que o pai se recusou a atender seus pedidos para parar de correr, alegando que estava apostando corrida.

Um segundo carro se envolveu no acidente e o motorista foi socorrido em estado grave e segue internado.