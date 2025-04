‘Cultura da Gente’ no domingo (06) promete muita animação

A programação será apresentada na área interna e coberta do Espaço Expressa, em frente à Sala Santos-Jundiaí de espetáculos, e começa logo às 13h com o show da DJ Maravilha, cuja performance promete unir com a música eletrônica estilos como o Hip Hop, Reggae, Soul, Jazz e sonoridades afrolatinas. Sua apresentação será acompanhada das participações de Bru Yeah e Centavo numa intervenção de grafitagem.

Quem prestigiar o “Cultura da Gente”, neste domingo (06), tem como certeza a garantia de muita animação, diversidade de estilos e linguagens artísticas, além de diversão e interatividade. A programação artística será realizada no Espaço Expressa (antigo Complexo Fepasa) e vai das 13h às 21h com entrada gratuita.

Às 16h30, a DJ Maravilha volta ao palco, desta vez com a participação especial da cantora Lurdez da Luz, uma das precursoras do Rap paulistano e que, como a DJ, combina universos diversos em suas músicas com letras afiadas. A apresentação contará novamente com a intervenção de grafitagem de Bru Yeah e Centavo.

Às 18h, a programação traz a Roda de Samba, com o cantor e compositor Renan Almeida. Como parte de seu novo projeto, a apresentação promete agitar o fim de tarde com muita alegria e samba de qualidade presente em composições autorais e grandes sucessos de Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Fundo de Quintal.

E para fechar a programação, às 19h, será a vez do show “Feijão e Farinha”, trabalho do guitarrista, compositor e arranjador Digo Ferreira. Baseado no DVD de mesmo nome gravado com recursos de editais estadual e federal da lei Paulo Gustavo, o show promete uma fusão de ritmos brasileiros e a celebração da guitarra brasileira. No palco, junto com Digo estarão Flavinho Lima (voz e percussões), Dô de Carvalho (saxofone e flauta), Joquinha Almeida (sanfona e voz), Izandro Ferreira (baixo e voz), Elvis Toledo (bateria), Rodolfo Willame (percussões) e Lukinhas Almeida (zabumba e voz).