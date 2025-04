Vereadores vão participar de ato pró-anistia neste domingo (6)

O principal motivo para participação, de acordo com Madson, é buscar justiça para quem está preso de forma indevida, em sua opinião. “Anistia é para quem estava em uma manifestação pacífica”, considera, destacando que houve sim excessos de algumas pessoas em 8 de janeiro de 2023. “Acho que aqueles que quebraram, que depredaram, que causaram danos ao patrimônio público, precisam responder, mas a anistia é para quem está preso injustamente, como Débora”, diz, lembrando da mulher foi presa após pichar a estátua do Supremo Tribunal Federal (STF) e agora se encontra em prisão domiciliar.

Débora Rodrigues dos Santos teve prisão domiciliar concedida na última semana após dois anos na cadeia. A medida atende a pedido da defesa, e a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela prisão domiciliar até a conclusão do julgamento. Débora responde no processo pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, além de associação criminosa armada. “Mas que arma?”, questiona o vereador, lembrando que ela usou um batom para escrever na estátua.

O caso em questão é também lembrado por Albino, que considerou uma prisão injusta. Ele considera que o ato na capital paulista é uma forma de pressionar as autoridades para considerarem a anistia para outros presos. “Temos que nos manifestar. Vamos demonstrar nossa insatisfação e mostrar para o mundo o que está acontecendo”, diz, avaliando que o Sistema Judiciário aplica medidas excessivamente rígidas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e foi brando em outras situações que envolviam pessoas de esquerda.

O vice-presidente do diretório estadual do PL, Luiz Fernando Machado, confirma sua participação no domingo. Em nota, o ex-prefeito de Jundiaí, disse que considera o ato legítimo, tendo em vista que o direito de organizar manifestações é relevante em qualquer democracia no mundo.