Com jundiaienses, Sesi conquista pódio na Copa Brasil Sub-18

A equipe sub-18 de polo aquático do Sesi-SP conquistou o terceiro lugar na Copa Brasil, disputada no último fim de semana, em Bauru. A competição reuniu as melhores equipes do país da modalidade e contou com destaque de três jundiaienses que foram convocados para a seleção do Sesi: os atletas Leonardo Freitas e Gabriel Stelari, além do treinador Rudá Franco.

Na categoria masculina, o Sesi subiu ao pódio ao lado do vice-campeão Flamengo e da campeã ABDA. Já no feminino, o Sesi-SP foi o grande campeão e também dividiu o pódio com ABDA (vice-campeã) e Flamengo (3º colocado).

Os resultados das partidas foram: