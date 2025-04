Torcida do Paulista faz caravana para 'invadir' Taubaté no sábado

As torcidas organizadas do Paulista, Raça Tricolor e Gamor Força Jovem, estão com as últimas vagas restantes para a caravana de ônibus rumo a Taubaté, neste sábado (5), para a partida entre Galo e Joseense, pelo jogo de volta das quartas de final da 4ª Divisão Estadual.

Com lugares limitados - e poucos restando -, as torcidas irão para a partida com dois ônibus. Os interessados devem entrar em contato com um dos organizadores da viagem, pelo telefone: (11) 96874-2079 (Danilo Lima). O valor do transporte é R$ 25 por pessoa, sem contar o ingresso, que poderá ser comprado na bilheteria do estádio ou antecipadamente, pela internet (clique aqui). As entradas são compradas individualmente.

A saída dos ônibus será às 10h, em frente ao Estádio Dr. Jayme Cintra.