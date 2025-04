Polícia esclarece caso e descarta tentativa de rapto de jovens

A Polícia Civil de Campo Limpo Paulista identificou dois homens suspeitos de abordar e perseguir dois adolescentes, de 13 e 16 anos, no Jardim América, em Campo Limpo Paulista, no final da noite do último domingo (30). De acordo com o delegado José Ricardo Arruda Marchetti, eles são vigilantes noturnos. Ambos já prestaram depoimento na delegacia, um deles na tarde desta quinta-feira (3) e ajudaram a polícia a dar o caso por encerrado e esclarecido, descartando a hipótese de tentativa de sequestro - como havia sido registrado inicialmente -, ou qualquer outro crime.

Desde que o caso foi registrado a equipe do delegado Marchetti passou a investigar, identificando o carro usado naquela noite - e que aparece nas imagens -, bem como o condutor do veículo. A partir daí, foi feito um trabalho para localizar este condutor e identificar também o homem que estava com ele. Intimados, eles compareceram na delegacia para prestar depoimento.

Na tarde desta quinta, Marchetti enviou nota à redação explicando a elucidação do caso: "a Polícia Civil de Campo Limpo Paulista tem a informar que os fatos ocorridos no domingo, dia 30/03/2025, foram devidamente esclarecidos. Após ininterruptas diligências realizadas pelo setor de investigação apurou-se que, na ocasião dos fatos, um morador foi surpreendido durante o repouso noturno com estampido que parecia de arma de fogo e, nesta senda, preocupado com a integridade de sua esposa e em especial sua filha de tenra idade, conseguiu observar pela janela a presença de três adolescentes na posse de um objeto semelhante a arma de fogo, os quais efetuavam disparos com referidos objetos, fato que assustou o morador por similar arma de fogo, vindo ele a solicitar apoio dos vigilantes que prestam serviços nas imediações. Os vigilantes foram devidamente identificados e, intimados a prestar depoimento, ratificaram as informações prestadas pelo cliente e acrescentou terem acompanhado os adolescentes com o VW/T-Cross pertencente a um dos vigilantes na intenção de orientar os adolescentes sobre suas condutas. Ocorreu que os vigilantes não conseguiram conversar com os adolescentes pois eles, assustados com a aproximação do veículo, correram para suas casas. O morador forneceu imagens captadas pelas câmeras de segurança que revelam a presença de três indivíduos, aparentemente relacionados aos adolescentes, um deles portando um objeto semelhante a uma arma de brinquedo. As imagens seguem anexadas ao procedimento persecutório e não serão divulgadas para preservar as imagens dos adolescentes".