Pai liberta o filho ao levar na delegacia o verdadeiro ladrão

O pai de um adolescente de 17 anos livrou o filho da 'cadeia' por furto ou receptação, ao levar e entregar na delegacia o homem suspeito de ter furtado uma moto e emprestado ao garoto, dizendo que era dele. O caso aconteceu em Jundiaí na noite desta quarta-feira (2). A prisão foi feita por policiais militares, que estavam apresentando a ocorrência no momento da chegada do pai com o suspeito, que também vai responder por corrupção de menor.

O 3° sargento Douglas, cabo Correia e soldado Diogo estavam em patrulhamento pelo bairro dos Fernandes, quando foram informados via rede de rádio que uma motocicleta com queixa de furto no bairro Medeiros, estava circulando pela rua Caetano Gornati. Suspeitando de que a moto estivesse indo sentido Vila Marlene - onde existe um ponto de tráfico de drogas -, os policiais foram para o bairro e se depararam com a motocicleta em trânsito em uma rua sem saída, justamente onde fica a biqueira.

O condutor ainda tentou escapar, mas em vão, sendo abordado pelos PMs, que constataram que se tratava de um adolescente de 17 anos. Ele alegou que havia tomado emprestado a moto de um colega no bairro Meias Aço, para ir até a Marlene comprar drogas - com ele foram encontradas algumas porções de skank. O adolescente explicou, também, que o colega que havia emprestado a moto a ele, afirmou que havia comprado o veículo por R$ 2,5 mil e que então lhe pertencia, razão pela qual o adolescente não se importou em sair com ela.