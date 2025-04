Saiba como chegar ao Cultura da Gente, que acontece neste domingo

Uma delas, utilizando o transporte público, que contará com a passagem a somente R$ 1, já que no domingo estará em vigência a Tarifa Social válida para todas as linhas de ônibus municipais.

Aos domingos, a linha 310, que passa pelos terminais Vila Arens e Hortolândia, circula pela avenida União dos Ferroviários até as 18h. Já pela rua Marechal Deodoro da Fonseca, a poucos quarteirões da entrada do Espaço Expressa, as opções de linhas são 702, 703, 704, 705, 706, 720, 907, 913, 953, 961 e 962.

Já quem preferir ir de carro, vale destacar que, além da entrada gratuita para o evento, o Espaço Expressa conta com estacionamento gratuito e coberto.

Cultura da Gente

A programação musical do evento trará, às 13h, a da DJ Maravilha, com a intervenção de grafitagem de Bru Yeah e Centavo. Em seguida, às 14h, tem Samba & Soul com Evelyn Ariane. Às 16h30, a DJ Maravilha volta a se apresentar, desta vez com Lurdez da Luz, e novamente com a intervenção de Bru Yeah e Centavo. Para as 18h, a programação traz a Roda de Samba com Renan Almeida, e às 19h, será a vez de Feijão e Farinha com Digo Ferreira.