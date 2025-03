‘Cultura da Gente’: programação será no Espaço Expressa domingo

A programação musical traz, logo às 13h, a apresentação de hip-hop e ritmos brasileiros com a DJ Maravilha. A performance será acompanhada da intervenção de grafitagem com Bru Yeah e Centavo. Em seguida, é a vez do show de samba, rhythm and blues (R&B) e MPB de Samba & Soul e Evelyn Ariane.

No domingo (6), o Espaço Expressa será palco de uma programação cultural gratuita e diversificada: o “Cultura da Gente”. Com atrações das 13h às 21h, a programação irá misturar diversos ritmos e linguagens artísticas, além do melhor da gastronomia e da produção artesanal e criativa locais.

Às 16h30, a programação traz de volta DJ Maravilha, desta vez com a participação de Lurdez da Luz, para um show de rap e hip-hop, novamente com a intervenção de Bru Yeah e Centavo.

A programação traz para as 18h a roda de samba com Renan Almeida. E, para fechar também com chave de ouro, às 19h, Feijão e Farinha, com Digo Ferreira, levam ao palco um show com ritmos brasileiros diversos.

Já as opções gastronômicas à venda no local trarão delícias como espetinho, lanche de pernil, salgadinho no copo, hambúrguer, pizza, fogaça, acarajé, açaí, churros, churvete, sobremesas e bebidas em geral e cerveja artesanal.