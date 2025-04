Mulher ataca mãe e irmãos de madrugada em Jundiaí e acaba presa

Uma mulher de 40 anos foi presa na madrugada desta quarta-feira (2), na Vila Rami, suspeito de agredir a própria mãe, de 74 anos, e seus irmãos, além de ofender a todos.

De acordo com a mãe, a filha chegou em casa alcoolizada no final da noite desta terça-feira e passou a ofendê-la.

Durante a madrugada, quando todos já estavam dormindo, ela acordou e atacou primeiramente a mãe com agressões. Depois, foi até seus irmãos e os agrediu também - todas as vítimas sofreram lesões aparentes.



A filha, que segundo a mãe já tem histórico de injúrias e agressões no ambiente doméstico, foi detida por policiais militares e levada para o Plantão Policial, onde acabou presa em fragrante por injúria, lesão corporal e violência doméstica.