Vereadores aprovam projetos com foco em idosos e população de rua

O vereador Henrique Parra, do Cardume, mandato coletivo do PSOL, fez questão de destacar que há bons trabalhos sendo realizados na cidade, mas que é preciso garantir verba. “O projeto é positivo pois temos que ter um leque de possibilidades para que estas pessoas possam retomar seus vínculos com suas famílias e com a sociedade”, disse, lembrando que o orçamento nos últimos anos para este tipo de trabalho foi menor. “Se tem políticas públicas, tem que garantir orçamento”.

Para finalizar os trabalhos, os vereadores ainda aprovaram a criação da ‘Semana da Mobilização e Conscientização sobre o Transtorno do Especto Austista-TEA’, a ser comemorada na primeira semana de abril e com o nome Semana do Mundo Azul. De acordo com Madson Henrique, autor do projeto, este é um pedido feito pelas integrantes da Associação das Mães de Autistas (AMA), que estiveram na sessão para falar sobre a causa e pedir aprovação da proposta. “Não é uma causa só destas famílias, é de todos nós”, defendeu Madson, conseguindo a aprovação unânime.