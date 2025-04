Inscrições para bolsas de estágio do BEEM são prorrogadas

Estudantes matriculados nas 2ª e 3ª séries do ensino técnico profissional do Ensino Médio têm mais uma chance para se inscrever no Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM). A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou até 13 de abril o prazo final para cadastro no novo programa do governo estadual no site www.beem.sp.gov.br. São 10 mil vagas de estágio com bolsas de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária.

Os selecionados vão atuar em empresas parceiras em diferentes regiões do estado. O pagamento da bolsa será feito pela Seduc-SP por seis meses. Após o período, os estudantes poderão ter seus contratos de estágio efetivados pelas próprias instituições.

As empresas interessadas na parceria devem preencher o formulário de adesão disponível aqui até 31 de maio. Entre as regras para a assinatura do termo de adesão com o governo de São Paulo, as instituições precisam fornecer auxílio transporte aos estudantes e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico da Seduc-SP.