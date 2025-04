1º de abril: entenda como opera a indústria da mentira

Produtores de conteúdo mentiroso, empresas especializadas em disparos em massa, plataformas de redes sociais, robôs, inteligência artificial, algoritmos e muito dinheiro. As fake news são hoje um produto fabricado numa cadeia de produção com ferramentas sofisticadas e que se tornaram um negócio milionário. Eleitoras e eleitores precisam estar cada vez mais atentos para não “comprar gato por lebre”, já que essa indústria tem abastecido campanhas eleitorais em vários países.

De acordo com o especialista em direito digital e juiz substituto do TRE-SP, Diogo Rais, é preciso “seguir o dinheiro”. Ele defende uma regulamentação dos disparos ilegais em massa efetuados por empresas. “Se atacarmos os negócios criminosos e maliciosos, temos mais chance de ter sucesso do que controlando se o meme que aquela pessoa compartilhou é verdadeiro ou falso.”

O advogado Ronaldo Lemos, especialista em tecnologia e inovação, tem estudado o funcionamento dos bots (abreviação de “robots”, robôs em inglês) e como eles interferiram em eleições, como as de 2016 nos Estados Unidos, de 2017 na França e de 2018 no Brasil. “Desde a primeira eleição do Macron, já havia uma presença surpreendente de robôs participando do debate eleitoral na França. De lá para cá, a situação piorou muito. Vimos na eleição do Trump, inclusive com alegações de que robôs retuitavam mensagens do próprio Trump”, ressalta.