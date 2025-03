Receita Federal discute instalação de sede própria em Jundiaí

Nesta semana, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, recebeu a visita do delegado da Receita Federal em Jundiaí, Frederico Mello, e do delegado-adjunto, Mário Issene. A reunião, articulada pelo gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, teve como pauta principal a manutenção da unidade da Receita Federal na cidade, a implantação do Redex e a viabilidade de uma sede própria para a instituição em Jundiaí.

O Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex) é um mecanismo que permite maior agilidade no desembaraço aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, reduzindo custos logísticos e melhorando a eficiência no processo. A implantação deste sistema em Jundiaí reforça a importância da cidade como polo econômico e logístico, favorecendo empresas e fomentando a geração de empregos.

Durante o encontro, também foi discutida uma parceria entre a prefeitura e a Receita Federal para a capacitação de profissionais dentro do Portal Jundiaí Empreendedora. Essa iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos pela Receita, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente.