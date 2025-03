Cidades não vão mudar nomes das Guardas Municipais

O secretário diz que a GM de Itatiba já tem escopo de trabalho bem definido e que não há pretensão no momento de fazer mudanças. “Já fazemos patrulhamento ostensivo, entre outras rotinas previstas legalmente. Não precisamos fazer adaptações no dia a dia, nem no fardamento ou nos armamentos. Em Itatiba, a GM continua trabalhando da mesma maneira”, garante.

Apesar do Supremo Tribunal Federal (STF) ter deliberado sobre ser constitucional a criação de leis pelos municípios para que guardas municipais atuem em ações de segurança urbana, inclusive com mudança de nome para Polícia Municipal, as cidades da região ainda não pretendem colocar esta medida em prática. Em Jundiaí, gestor de Segurança Pública, Guilherme Rigo, afirma que aguarda nova legislação para ampliar atividades da GM.

Outro ponto destacado por Pereira é a legislação que já rege as atribuições da corporação. “A lei 13.022 de 2014 (que 'Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais', nacional) é muito clara quando fala, em seus vários artigos, o que a GM pode ou não fazer, e até mesmo sua nomenclatura. Esta lei já ampara o trabalho das Guardas Municipais", afirmou.

Mudanças também não são planejadas em Várzea Paulista. A segurança no município, de acordo com a administração, apresenta resultados positivos e o objetivo da Unidade de Segurança Pública é dar continuidade ao trabalho já realizado. “O trabalho desenvolvido pela GCM no município tem sido bem avaliado e, para manter essa percepção, há um foco contínuo no investimento na contratação de guardas municipais, na expansão do videomonitoramento da cidade e no fortalecimento das ações conjuntas com as forças de segurança”, informou a Prefeitura de Várzea, através de nota.

A equipe varzina ressalta ainda que não há neste momento interferência na conduta da corporação, que continua atuando de forma legal, eficiente e comprometida com a segurança dos munícipes.