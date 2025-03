Paulista busca o empate e precisará suar a camisa no próximo jogo

Pelos jogos de ida das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista, o Galo recebeu o Joseense neste sábado (29). O confronto no Jayme Cintra terminou em 2 a 2. Com o empate, o Paulista precisará buscar o resultado no próximo jogo. No sábado (5), o Paulista vai até Taubaté para enfrentar o Joseense no estádio Joaquim de Morais Filho, às 15h.

A partida foi bastante pegada já desde o início, com um primeiro tempo cheio de "lá e cá". Logo aos 7 minutos de jogo, uma bola da Jossense defendida pelo goleiro Lucas Gomes teve rebote. O 9 da Joseense, Yhago, empurrou para a rede, mas o gol foi anulado por impedimento.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Fernando Dias chegou atrasado em uma bola e acabou cometendo falta. O jogador do Galo tomou amarelo e o Joseense ganhou a bola parada. Aos 49 minutos do primeiro tempo, a cobrança de falta de Bruno Luka foi em cheio no travessão e, na sobra, Yhago não desperdiçou, cabeceou a bola para as redes do Galo.