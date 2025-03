Prefeito se reúne com organização do Jundiaí Matsuri 2025

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do evento. “O Jundiaí Matsuri já se tornou um dos principais eventos culturais da cidade, valorizando a rica tradição da comunidade japonesa e movimentando a economia local. A Prefeitura é parceira desse festival e seguirá apoiando iniciativas que promovam turismo, cultura e desenvolvimento para Jundiaí.”

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para a realização da terceira edição do festival, que já se consolida como um importante atrativo turístico para Jundiaí. “A parceria com a Prefeitura é essencial para fazermos um evento que agrade ao público e que continue crescendo. Esperamos um recorde de público nesta edição”, destacou Pedro Shizuo Inamura, presidente da Nipo.

Representantes da organização do Jundiaí Matsuri 2025, um dos principais festivais de cultura e gastronomia japonesa do interior paulista, estiveram na Prefeitura essa semana. O encontro reuniu membros da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Jundiaí (Nipo) e organizadores do evento, além do prefeito Gustavo Martinelli, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), Ellen Camila Martinelli, e gestores municipais.

A gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, também ressaltou a relevância do evento. “O Jundiaí Matsuri já tem trazido turistas para nossa cidade, aumentando a ocupação nos hotéis, movimentando restaurantes e fortalecendo a comunidade japonesa. Além do apelo cultural, o evento impulsiona toda a cadeia produtiva, reforçando a identidade diversa de Jundiaí.”

Por fim, a presidente do FUNSS ressaltou a importância da associação. “A Nipo tem uma importante parceria com o Fundo Social de Solidariedade. E isso vai ser refletido, também, no Jundiaí Matsuri, que terá entrada social, com a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados aos atendidos pelo Funss”.

Além do prefeito e da primeira-dama, participaram da reunião a gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro; a diretora do FUNSS, Cássia Carpi; a diretora do Departamento de Fomento ao Turismo, Mirian Oliveira ; o gestor de Segurança Pública, Guilherme Rigo; o gestor da Casa Civil, Fábio Nadal; e o assessor da Mobilidade e Transporte, Diego. Representando o evento, estiveram presentes João Vitor Chen, parceiro da Nipo; Célio Okumura, presidente da comissão organizadora; Sérgio Takao, CEO da TASA Eventos, empresa responsável pela organização do festival; e Marcelo Bento de Souza, do Festival de Orquídeas.