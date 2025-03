Ladrão 'vacila' durante assalto em farmácia e leva uma surra

Um homem levou uma surra do dono de uma farmácia e de mais algumas pessoas após assaltar o estabelecimento no Jardim do Lar, em Várzea Paulista, no início da madrugada deste sábado (29). A Polícia Militar foi acionada e o livrou se apanhar ainda mais, fazendo sua detenção.

O assaltante entrou na farmácia e, portando aparentemente uma pistola, anunciou o assalto no caixa. A funcionária, assustada, entregou R$ 159.

Enquanto o ladrão saía da farmácia, ele sem querer apertou o gatilho da arma, momento em que o proprietário do local percebeu que se tratava de um simulacro.