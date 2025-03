'Xerife da quebrada' é preso desfilando armado para mostrar poder

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares do 11º Batalhão, na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva, por posse ilegal de arma de fogo. Ele estava 'desfilando' pelo bairro com uma arma na cintura no momento da abordagem. De acordo com os PMs, ele tem várias passagens criminais e anda armado para demonstrar poder, se sentindo o 'xerife da quebrada'.

O 1° sargento Delgemo e soldado Felipe AP faziam patrulhamento pela avenida Paschoal Santi, quando suspeitaram de um homem aparentemente nervoso. Na medida em que a viatura se aproximava, ele apertava o passo e mudava de direção.

Os policiais então o abordaram e, em revista pessoal, encontram com ele um revólver de calibre 22, municiado com sete cartuchos. Sem documentação da arma, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante - a ocorrência teve apoio dos soldados Augusto e De Freitas.