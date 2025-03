O Paulista voltará a promover a ação em que torcedores do clube poderão bater um pênalti no intervalo do confronto diante da Joseense, pelas quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista, amanhã (29), às 19h, no estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí.

Para participar, basta comprar o ingresso de forma online e antecipada até as 10h de sábado (29). Os resultados serão divulgados às 12h no Instagram oficial do clube (clique aqui para acessar).

CLIQUE AQUI E COMPRE JÁ O SEU INGRESSO