Bandido perigoso que fugiu da cadeia é preso por PMs em Jundiaí

Assim que a PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, os soldados Bento e Archilha foram para o local e se depararam com a vítima amedrontada. Com a chegada da viatura, o namorado dela pulou o muro e deixou o local, desaparecendo.

Um criminoso perigoso, foragido da penitenciária de Campinas, foi capturado por policiais militares do 11° Batalhão, no Jardim Tulipas, em Jundiaí, neste fim de semana, depois que populares acionaram a PM ao ouvirem discussão acalorada entre ele e a namorada, na casa do casal. Além da captura ele foi preso por falsidade ideológica, uma vez que tentou usar um nome falso para se identificar.

No momento da abordagem ele informou um nome falso, mas logo foi desmascarado.

Com apoio do setor de inteligência do Batalhão, foi descoberto não apenas o nome verdadeiro dele, mas também o fato de que ele é foragido do presídio. Além disso, foi descoberto seu histórico criminal, que o classifica como de alta periculosidade - em uma de suas prisões anteriores, ele estava com uma metralhadora, uma pistola e grande quantidade de drogas.

Ele foi levado para o Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, e elaborado flagrante de falsidade ideológica.