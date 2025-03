Suspeita de ser a 'ladra do Centro' é presa por furto em loja

Uma mulher de 37 anos, suspeita de vários furtos a estabelecimentos comerciais no Centro de Jundiaí, foi presa por guardas municipais por furto a uma loja na rua Barão de Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (27). Dentre tantos produtos furtados e posteriormente recuperados pela GM, estavam dois copos Stanley, avaliados juntos em mais de R$ 600.

A Corporação foi acionada para averiguar situação de furto em uma loja e enviou uma equipe ao local. Em contado com representantes do estabelecimento, eles informaram que notaram quando a mulher entrou na loja e então passaram a observá-la, uma vez que já é 'velha' conhecida no cometimento de furtos na região central.

Durante o monitoramento os funcionários perceberam ela furtando vários produtos e acionaram a Guarda.