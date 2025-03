Jundiaí registra segundo caso de racismo em menos de 24 horas

Jundiaí registrou mais um caso de racismo, o segundo em menos de 24 horas. Desta vez, a vítima foi um técnico da CPFL, chamado de 'urubu' por uma moradora do bairro Traviú, revoltada porque sua energia furtada (gato) estava sendo cortada - razão pela qual ela também foi presa pela Polícia Militar por furto. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).

Ao identificar uma ligação clandestina no referido imóvel, na avenida Comendador Antônio Carbonari, a CPFL enviou uma equipe ao local na quarta-feira (26). A moradora em questão, de 53 anos, aposentada, recebeu os funcionários com agressividade e aos xingamentos, o que impossibilitou o corte - ela também tem uma dívida de R$ 7 mil com a empresa.

Nesta quinta-feira, os eletricistas retornaram ao local, com a Polícia Militar, e a moradora voltou a recebê-los com agressividade. Ao perceber que não conseguiria impedi-los desta vez, ela pediu que não cortassem sua energia, porque era doente e necessitava.