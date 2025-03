APAE de Jundiaí vai promover palestras com especialistas em TEA

A APAE de Jundiaí realizará uma programação especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no dia 02 de abril. Na agenda, as palestras: “Uso de telas e diagnóstico” e “Compreendendo as disfunções sensoriais e seu impacto na rotina”, temas fundamentais para compreensão do o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os desafios enfrentados no dia a dia pelas pessoas com autismo e seus familiares. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, estabelecido em 2007, tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas com TEA e oferecer informações relevantes para pais e rede de apoio, educadores, profissionais da saúde e toda a comunidade interessada no tema.

Confira a programação: