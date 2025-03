Jundiaí recebe peça “O Olho da Agulha”

Abrindo sua circulação pelo estado de São Paulo, o Laboratório Siameses apresenta o espetáculo “O Olho da Agulha”, parceria com o coreógrafo, ator e artista visual Roberto Alencar, em Jundiaí. O trabalho, que recebeu o Prêmio APCA 2022 de Melhor Figurino, busca na junção entre dança, artes visuais, música e literatura construir um novo olhar sobre o mito da Medusa e circula pela primeira vez pelo interior do estado de São Paulo, com o apoio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. A circulação marca a comemoração dos 20 anos da companhia dirigida pelo coreógrafo Maurício de Oliveira e acontecerá no dia 5 de abril, às 20h, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

Pela primeira vez, o Laboratório Siameses circulará com o espetáculo “O Olho da Agulha” pelo interior do estado de São Paulo. Criado e dirigido em 2022 em parceria com o artista Roberto Alencar, o trabalho busca no cruzamento da dança, artes visuais, música e literatura, pensar um espaço de potencialidades da monstruosidade.

Há mais de vinte anos, Roberto Alencar tem trabalhado como bailarino com diversos artistas da cena paulistana, mas em 2010, resolveu se dedicar a um trabalho mais autoral. Desde lá, tem estudado e desenvolvido uma linguagem em que a dança contemporânea está em intercâmbio com outras áreas da criação artística, principalmente, o teatro físico-visual e as artes visuais. Nos últimos sete anos, essa pesquisa foi se especializando na relação da dança com o desenho, investigando as relações entre a gestualidade do corpo no espaço contaminado pelo gesto do desenhista e vice-versa.