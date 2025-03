PMJ abrirá inscrições para crianças que já sabem nadar

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), abrirá inscrições para aulas de natação destinadas a crianças que já possuem domínio da modalidade. As inscrições estarão disponíveis a partir das 9h do dia 29 de março até às 18h do dia 30. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, desde que os critérios estabelecidos sejam atendidos.

Todas as inscrições são GRATUITAS e deverão ser feitas exclusivamente no site, acessando “Inscrições para Crianças que já dominam a Natação – Nível SABE NADAR”.

É importante ressaltar que a inscrição não garante a vaga nas aulas, apenas a oportunidade de realizar a avaliação, que será determinante para a seleção dos participantes.