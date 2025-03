GM prende pai devedor de pensão a dois filhos, um deles autista

Um pai com dois mandados de prisão por calote na pensão alimentícia de dois filhos, com mães diferentes, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí, na manhã deste domingo (30). Uma das crianças, inclusive, é autista.

Os GMs Relvy, Tartari, Edmundo e Silas estavam pelo bairro, quando foram informados de que este pai, procurado pela Justiça, estava pela região.

Eles foram até o local indicado e o abordaram, confirmando se tratar do alvo.