Minha Casa, Minha Vida amplia faixa e pode impactar Jundiaí

O governo federal anunciou a criação da Faixa 4 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que permitirá o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil para famílias com renda entre R$ 8.000 e R$ 12.000 mensais. A mudança amplia o alcance do programa, tradicionalmente voltado para famílias de baixa renda, e pode impactar o mercado imobiliário de cidades como Jundiaí.

Os financiamentos dessa nova faixa terão juros de aproximadamente 10% ao ano, inferiores às taxas praticadas no mercado, mas superiores às das faixas 1, 2 e 3, que variam entre 4% e 8,16% ao ano. Os recursos virão do Fundo Social do Pré-Sal (R$ 15 bilhões) e da Caixa Econômica Federal (R$ 5 bilhões).

Para Eli Gonçalves Ferreira, vice-presidente da Proempi (Associação das Empresas e. Profissionais do Setor Imobiliário), a medida pode beneficiar a classe média, mas os juros ainda são um obstáculo. “A Faixa 4 poderia trazer um impacto positivo maior se a taxa de juros continuasse no teto da Faixa 3, de 8,16% ao ano. Contudo, está sendo definida para ficar próxima de 10%, o que ainda traz prestações elevadas para uma classe onde 76% das famílias estão endividadas, segundo pesquisa Quaest de fevereiro de 2025.”