Vítima em sua comunidade, agente de saúde pede ajuda em Jundiaí

Todos os dias a agente comunitária de Saúde Janaína Valéria Silva sai de sua casa, de bicicleta, para ir até a Clínica da Família, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, para cuidar de sua gente. De lá, ou vai de bike ou vai a pé de casa em casa em seu setor na região para atender as famílias e ajudar a prover saúde na comunidade. O bem que ela faz, porém, não foi o suficiente para livrá-la da ladroagem dentro da própria comunidade. Na última segunda-feira (24), ela deixou sua bicicleta dentro da Clínica da Família, para levar saúde de porta em porta, e teve a bike furtada. Triste e prejudicada, fez postagem nas redes sociais e conta com a ajuda de amigos e desconhecidos sensibilizados para encontrar seu bem, por conta do valor sentimental e pela utilidade que tem para seu dia a dia.

Jana Silva, como é conhecida, chegou cedo para trabalhar no dia 24, deixou sua bicicleta nos fundos da clínica, próximo à porta do refeitório, como costumeiramente, e foi a pé atender as famílias o bairro. Por volta do meio-dia ela passou pela clínica e avistou a bike no local, tudo normal. Ao retornar, ao final do expediente, para ir embora, já não a encontrou mais. No chão, as marcas do pneu da bike a levaram até o alambrado que cerca o prédio, onde havia dois rombos, por onde os criminosos entraram e retiraram a bicicleta. Os fundos, inclusive, dão para um Centro Comunitário, por onde possivelmente os criminosos tenham tido acesso.

Chateada depois de um dia inteiro fazendo o bem, ela foi até as redes sociais pedir ajuda. Suas postagens renderam alguns comentários e compartilhamentos, mas não o suficiente para se tornar viral e 'entrar' em todos os lares. Na noite desta quarta-feira, após ver um desses poucos compartilhamentos, feitos pela comandante da Casa da Fonte, Cristina Castilho, a reportagem do JJ entrou em contato. "Ela é agente de saúde no bairro, visita as famílias, uma judiação. Ela é muito gente boa, atenta às famílias, uma pessoa realmente de bem", comentou Cris.