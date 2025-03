Casal escapa de quadrilha de assaltantes e pede socorro à PM

Três suspeitos de tentativa de assalto foram presos por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, em Itupeva, nesta quinta-feira (27). A prisão aconteceu após eles tentarem roubar um casal nas proximidades do Outlet Premium. A suspeita, segundo apurou a reportagem, é que os bandidos iriam fazer sequestro relâmpago para transferências de dinheiro.

O casal estava no carro, quando o bando, também em um veículo, tentou interceptar o casal anunciando o assalto. As vítimas, de forma arriscada, não se entregaram e fugiram, até que conseguiram pedir ajuda para a Polícia Militar, informando as características do carro usado pelos bandidos.

O Centro de Operações da PM (Copom) informou às viaturas em patrulhamento, sendo que uma equipe de Força Tática se deparou com os suspeitos e efetuou a abordagem.