Inscrições para aulas de natação para crianças abrem neste sábado

As inscrições para aulas gratuitas de natação no Bolão para crianças nascidas entre 2011 e 2019 e que já sabem nadar serão abertas neste sábado (29), a partir das 9h e o prazo termina no domingo (30), às 18h. As vagas serão preenchidas via inscrição eletrônica, de acordo com a ordem de envio do formulário, ordenado por dia e hora, conforme opção de turma pelo candidato e/ou responsável.

1) Todas as inscrições são GRATUITAS e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço https://esporte.jundiai.sp.gov. br/inscricoes-natacao/ , acessando o formulário em “Inscrições para

Crianças que já dominam a Natação - Nível SABE NADAR”;

2) A responsabilidade do preenchimento é integralmente do candidato ou do responsável (caso menor de idade) e a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer não se responsabilizará por dados incompletos ou em desacordo com os termos deste edital.

3) O candidato poderá inscrever-se em apenas 01 (uma) opção, estando vinculado a 01 (um) CPF por cadastro (CPF da criança requerente à vaga) , não sendo permitido fazer a inscrição com CPF de outra pessoa, mesmo sendo pais ou responsáveis;

4) Será considerada a primeira inscrição realizada no formulário por CPF. Não será considerada válida mais de uma inscrição por CPF.

5) Poderão realizar a inscrição as crianças com data de nascimento entre 2011 a 2019.

6) Poderão fazer a inscrição apenas residentes no Município de Jundiaí, que comprovem o domicílio no ato da matrícula.

7) A inscrição não garante a vaga para as aulas.

8) A oportunidade do teste será oferecida mediante a disponibilidade de vagas.

9) Após a sua inscrição será enviado um e-mail de convocação com os horários em que deverão comparecer no teste do dia 05/04/2025.

11) Os inscritos não convocados para o teste do dia 05/04/25 permanecerão em um banco de dados e posteriormente poderão ser convocados para teste de proficiência de nado em uma nova data.

12) Esta base de cadastro será utilizada exclusivamente para preenchimento de vagas remanescentes dos níveis “tubarão e golfinho”, e novas inscrições poderão ser abertas conforme a disponibilidade de vagas em outros níveis das turmas de natação.

TESTE

Após inscrição, o candidato inscrito que for convocado para completar a matrícula deverá passar pelo teste de proeficiência de nado (com data a ser definida pela prefeitura). No teste, a criança deverá nadar 50 metros crawl, com mergulho e virada olímpica, 25 metros costas, peito ou borboleta. Ao completar, o candidato poderá ser selecionado para matrícula em turmas de nível avançado.