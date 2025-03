Saúde e mobilidade são temas de reunião de presidentes de Câmaras

A Câmara de Louveira sediou, nesta segunda-feira (24), mais uma reunião entre presidentes das Câmaras de Vereadores dos municípios que englobam a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Na pauta, entre outros assuntos, a mobilidade urbana, a saúde regional e a reativação do Parlamento Regional.

O presidente do Legislativo Louveirense, vereador Kaká Rodrigues, deu as boas-vindas aos presidentes Edicarlos Vieira (Jundiaí), Marcão Marchi (Itupeva), David Bueno (Itatiba) e ao representante de Jarinu, o diretor-geral Gerson Orlato. Feitas as apresentações, diversos assuntos foram abordados com o objetivo de aproximar as necessidades das cidades da região.

Kaká Rodrigues iniciou a reunião focando no tema da mobilidade urbana, em especial na necessidade urgente da implantação do trevo sobre a Rodovia Anhanguera. Marcão Marchi aproveitou e elencou a possibilidade de solicitar a extensão da Romildo Prado até a rodovia dos Bandeirantes, na região do complexo turístico Serra Azul. E o vereador Edicarlos Vieira comentou sobre as intervenções nas rodovias Dom Gabriel Bueno Couto e Hermenegildo Tonoli. Sobre esse assunto, os vereadores deverão agendar um encontro com representantes do governo estadual, do DER (Departamento de Estrada de Rodagem) e das concessionárias CCR Autoban, Rodovia das Colinas e Rota das Bandeiras para debate e integração dos projetos rodoviários da região.