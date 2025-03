Veto ao PL para climatização de locais públicos é mantido

A sessão da Câmara de Jundiaí desta terça-feira (25) trouxe a discussão sobre a climatização de ambientes públicos que têm grande fluxo de pessoas. Apesar da maior parte dos vereadores concordarem com a importância do Projeto de Lei (PL) nº 14.487, de autoria do vereador Faouaz Taha (PSD), que prevê instalação de ventiladores umidificadores nos equipamentos públicos com grande fluxo de pessoas; e a criação de espaços climatizados, o veto total foi mantido.

Apesar da proposta ser considerada inconstitucional, pois gera custos aos Poder Executivo, o autor do projeto reafirmou que seria importante que os colegas tivessem derrubado o veto. “Lamento não por mim, não é questão de perder ou ganhar. Lamento por quem está no terminal de ônibus, nas Unidades Básicas de Saúde, no Paço Municipal”, disse, se referindo aos usuários destes serviços que continuarão a enfrentar as altas temperaturas nestes locais.

Faouaz destacou ainda que o momento é oportuno porque haverá em breve a nova concessão dos transportes públicos e poderiam ser planejadas ações como implantação de climatizadores nos terminais. O planejamento, aliás, é o principal ponto que o vereador pretendia trabalhar com esta proposta. “Não é forçar gastos, não é urgente, não tem que sair comprando ar-condicionado, mas é uma política pública que deve ser adotada agora porque as altas temperaturas sempre estão aumentando”, afirmou.