Atividade estimula alimentação de usuários com Síndrome de Down

Inspirados no conhecimento adquirido em palestra sobre seletividade alimentar, realizada na semana passada, colaboradores da APAE de Jundiaí realizaram ontem (24) uma atividade especial focada na alimentação dos usuários com Síndrome de Down. Na proposta, criar uma experiência sensorial para estimular o contato e a aceitação de novos alimentos, respeitando as particularidades e desafios enfrentados por cada assistido pela entidade.

Durante a atividade, os usuários participaram de diversas etapas da manipulação dos alimentos. "Eles descascaram e cortaram alimentos, passaram de um recipiente a outro, amassaram, experimentaram, cheiraram, ofereceram aos colegas e, ao final, ainda provaram novos sabores", explicou Marilia Prado, fonoaudióloga e musicoterapeuta da entidade. Segundo ela, mesmo aqueles com maior dificuldade em se aproximar de certos alimentos conseguiram interagir, o que já representa um avanço importante em suas rotinas alimentares.

A experiência também envolveu as famílias de forma indireta, pois os pais foram convidados a enviar alimentos que os filhos costumam consumir em casa. "Algumas famílias não trouxeram certos alimentos porque não fazem parte de sua rotina alimentar, e aqui os usuários tiveram a oportunidade de experimentá-los pela primeira vez", destacou Vivian Mendonça, terapeuta ocupacional da APAE de Jundiaí.