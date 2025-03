Novo processo de Apadrinhamento Afetivo será no fim de abril

Um novo ciclo do programa Padrinho Legal, de Jundiaí, será realizado no dia 26 de abril, com uma capacitação para interessados em participar do apadrinhamento afetivo e financeiro. O programa tem como objetivo proporcionar novas experiências e fortalecer vínculos afetivos para crianças e adolescentes acolhidos e oferece duas modalidades: Apadrinhamento Afetivo e Apadrinhamento Financeiro.

No Apadrinhamento Afetivo, o padrinho ou madrinha cria um laço com a criança, compartilhando momentos e experiências que contribuem para seu desenvolvimento social e emocional. Essa conexão acontece gradativamente, desde visitas no abrigo até passeios externos e, em alguns casos, momentos em família nos finais de semana.

Já o Apadrinhamento Financeiro permite que padrinhos auxiliem crianças e adolescentes por meio do custeio de cursos, atividades e tratamentos, sem a necessidade de convívio presencial.