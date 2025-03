Centro das Artes recebe feira de empreendedorismo negro

Para a feira ao longo do dia, os visitantes poderão conferir cerca de dez barracas de empreendedores participantes do município, com produtos como acessórios em geral, vestuário, alimentação, decoração, além de produtos dos segmentos Economia Criativa e Sustentabilidade.

A feira também será realizada nos dias 8 e 23 de abril, das 11h às 19h, junto às atividades de formação da Rota (veja mais detalhes abaixo). O Centro das Artes fica na rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro.

Formação da Rota Turística Afro

Dividida em quatro encontros presenciais, a formação de interessados em participar da Rota Turística Afro começa nesta quinta-feira (27), às 18h30, na Sala Josette Feres do Centro das Artes. A formação é destinada a guias, agências e demais empreendimentos ligados ao Turismo, expositores e atrativos diversos da Gastronomia, Hotelaria, Vestuários, propriedades rurais e vinícolas, além de comerciantes em geral do segmento, interessados na exploração comercial da proposta. As inscrições gratuitas devem ser realizadas via formulário on-line e estão disponíveis 100 vagas.

O primeiro encontro contará com as palestras de Hubber Clemente, que é fundador da Afroturismo Hub e membro do Grupo de Trabalho do Afroturismo-SP, e de Marcela Moro, gestora da Unidade de Agronegócio Abastecimento e Turismo da Prefeitura.