Vereadores debatem mudanças para evitar 'falta de educação'

O Projeto de Resolução nº 876/2025, de autoria do Colegiado de Vereadores, quer alterar o Regimento Interno para estabelecer restrições à inscrição na Tribuna Livre. As mudanças são para proibir que as pessoas que descumprirem normas e faltem com respeito à Câmara, seus funcionários e os próprios vereadores tenham espaço para falas durante a sessão. Os vereadores também propuseram que seja recusada pelo do Presidente da Casa de Leis a inscrição do cidadão que já fez uso da Tribuna Livre e tenha praticado estes atos de desrespeito.

Na justificativa do projeto, os autores reforçam que o objetivo é coibir o descumprimento de regras de conduta e respeito, e não deve ser cerceado o direito à participação popular. Mas, na opinião do vereador Madson Henrique (PL), é preciso discutir mais sobre esta proposta. “A população deve se manifestar, é claro. As divergências existem e vão sempre existir, porém não deve ser aturado o desrespeito. Mas penso que do jeito que o projeto está hoje, é uma censura”, considera, dizendo que vai sugerir mudanças.

O colega de partido de Madson, Rodrigo Albino (PL), também adianta que nesta segunda-feira (24) e antes da sessão vão discutir o assunto e emendas devem ser sugeridas. Ele também concorda que as mudanças são para garantir o respeito no plenário. “Muitas pessoas usam a tribuna, xingam, ofendem e vão embora. Não ficam nem para ouvir a nossa resposta. São pessoas que ofendem a honra e a moral dos vereadores”, diz.