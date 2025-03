Metrô e CPTM vão funcionar 24 horas nos dias do festival em SP

A CPTM e o Metrô prepararam operação especial para os três dias do Festival Lollapalooza 2025, que ocorrerá no Autódromo de Interlagos nos dias 28, 29 e 30 de março. Ao longo desses dias do evento, os trens vão circular por 24h com reforço de todo quadro operacional (estações e segurança), desembarque e transferência entre linhas garantidos a qualquer horário.

No Metrô, será possível embarcar em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata entre 4h40 e 0h. O desembarque pode ser feito em qualquer horário, inclusive entre 0h e 4h40, durante os dias do evento.

Já na CPTM, as estações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estarão abertas para embarque entre 4h e 0h, com o desembarque permitido em qualquer horário nesses dias do evento.