Com obras paradas, vereadores cobram prefeito para solução

“Administrar uma cidade exige responsabilidade e coragem e não adianta sentar na frente de uma câmera e ficar chorando, reclamando. Tem que ter atitude”. A frase é de Marcão Marchi (PSD), ex-prefeito e que ocupa hoje a presidência da Câmara Municipal de Itupeva, se referindo à atual administração.

A cidade tem obras paradas, como a da Ponte Estaiada, que começou no período em que Marchi estava à frente do Poder Executivo e ainda não foi finalizada. “Só não entreguei durante meu mandato por problemas na execução. Se não tivessem me tirado da cadeira certamente essa obra já estava entregue a população”, garante, lembrando que foi cassado após sete anos como prefeito, sendo eleito em 2017 e reeleito em 2021.

Em seu lugar, assumiu Rogério Cavalin (MDB), em 2024, após eleições suplementares, e que foi reeleito no mesmo ano. “O prefeito passou um ano reclamando de dívidas sem descer do palanque eleitoral e deixou de cuidar da cidade”, considera Marchi, avaliando que a população está sentindo os reflexos do que ele chama de “gestão sem planejamento e sem experiência”.