Jundiaí terá seleção para 125 vagas hoje e na quinta-feira (27)

Nesta segunda (24) e quinta-feira (27), a Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, em parceria com a Valor RH Terceirização de Mão de Obra Ltda., promove um processo seletivo com mais de 100 vagas disponíveis para quem reside em Campo Limpo, Jundiaí, Várzea Paulista, Francisco Morato e Franco da Rocha. Os interessados devem comparecer ao CIC com RG, CPF, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital).

Auxiliar de Apoio Logístico (50 vagas)

Salário: R$ 1.600,00 | Benefícios: refeição no local + fretado + cesta de alimentos;

Requisitos: Ensino Fundamental completo | sem experiência | idade: 18 a 60 anos | ambos os sexos;

Turnos: das 07h às 16h48 (segunda a sexta) ou das 16h48 às 02h06 (segunda a sexta).

Conferente de Materiais (50 vagas)

Salário: R$ 1.867,00 | Benefícios: refeição no local + fretado + cesta de alimentos;

Requisitos: Ensino Fundamental completo | experiência na função | preferência para CNH B

Turnos: das 07h às 16h48 (segunda a sexta) ou das 14 h às 22h40 (segunda a sábado).