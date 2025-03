GMs chegam com estupro em andamento e prendem o tio da vítima

Os GMs estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Alegre, quando suspeitaram de um carro parado em uma rua e decidiram verificar. O condutor tentou deixar o local com o carro, mas foi interceptado pelos agentes, que ordenaram que ele descesse do veículo.

Guardas municipais prenderam um homem de 43 anos, por estupro, neste sábado (22), em Itupeva. A vítima é sua sobrinha, de 19 anos, que contou que estava sendo violentada dentro do carro, no exato momento em que os agentes chegaram. Ela também relevou que ele a estupra deste os seus 11 anos de idade.

Neste momento os guardas perceberam que havia uma mulher nua, dentro do carro e, ao se aproximarem, ela pediu para se vestir antes de sair do veículo.

Quando saiu, chamou os guardas para uma conversa longe do homem que estava com ela, e revelou que se tratava de seu tio. Ela contou que havia pedido a ele que a levasse para o trabalho, porém, no meio do caminho ele desviou do trajeto e parou na rua em questão, onde começou a violenta-la sexualmente.

Nervosa, ela quase desmaiou enquanto conversava com os GMs, contando também que ele a estupra desde quando ela era uma criança de apenas 11 anos.