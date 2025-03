CIESP Jundiaí lança CONFEM para fortalecer a mulher na indústria

Para o diretor titular do CIESP Jundiaí, Marcelo Cereser, a criação do CONFEM Jundiaí representa um grande avanço para a região. “As mulheres desempenham um papel essencial nos mais diversos setores da economia, equilibrando com maestria suas múltiplas funções. Elas são líderes, gestoras, empreendedoras, trabalhadoras incansáveis e, ao mesmo tempo, mães, esposas, filhas e agentes transformadoras da sociedade”, destacou.

Marta Lívia destacou que a equidade de gênero não deve ser vista como uma imposição, mas sim como uma cultura essencial para o desenvolvimento social e econômico. “A mulher pode ocupar todos os espaços na sociedade, e iniciativas como esta são fundamentais para dar visibilidade a essa realidade”, afirmou. “A voz das mulheres da indústria é forte, é potente e vai fazer a diferença para o coletivo. Não puxe o tapete, dê a mão e puxe para cima”, aconselhou, reforçando a importante participação de Cida Gibrail à frente do Confem em Jundiaí. “Desejo que este núcleo, que foi tão sonhado por mim e pela Cida, seja um sucesso. Vamos promover a equidade a partir de ações coletivas: vejo hoje aqui, mulheres extremamente competentes e que tenho certeza, farão a diferença”, completou, apresentando as ações promovidas pelo Confem até agora. “Temos que nos posicionar e participar das pautas que nos interessam”, frisou.

O CIESP Jundiaí deu um passo significativo na valorização e fortalecimento do papel da mulher no setor industrial e na sociedade ao lançar o Conselho Superior Feminino (CONFEM). O evento ocorreu na quinta-feira, dia 20 de março, e contou com a presença da presidente do CONFEM Estadual, Marta Lívia Suplicy, além de diversas lideranças femininas e empresariais da região.

Cida Gibrail, diretora de Responsabilidade Social do CIESP Jundiaí e agora também coordenadora do CONFEM Jundiaí, enfatizou a importância do novo núcleo na região. “Ter um núcleo do CONFEM na região vai possibilitar identificar e desenvolver ações que venham a fortalecer o papel da mulher no trabalho e na sociedade, podendo trazer à luz questões que ainda nos são obscuras”, afirmou.

Cida Gibrail é a presidente do Confem Jundiaí

O evento contou com a presença de lideranças do CIESP, como Vandermir Francesconi Júnior, vice-presidente da entidade que destacou os esforços da entidade em promover a equidade. “Levar o Confem para as regionais vai multiplicar as ações e a presença da mulher exponencialmente. A atuação feminina é rápida, nós deveríamos aprender com vocês: as mulheres assumem algo que é bom e conseguem turbiná-lo”, destacou. Para Francesconi Júnior, este não é um espaço dado. “É um espaço que vocês conquistam por mérito, vocês ocupam e nos lideram. Agora, temos que focar num futuro mais igual em todos os sentidos. Quero parabenizar o Marcelo Cereser por trazer o Confem para Jundiaí e por escolher a Cida Gibrail para representá-lo”, completou.