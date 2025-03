Paulista enfrenta o Vocem para definir adversário das quartas

Já classificado para o mata-mata, o Paulista visita o Vocem, hoje (22), às 15h, em Assis, para definir o adversário das quartas de final da Série A4, que começa já na próxima semana. Vindo de uma sequência negativa na competição, com cinco jogos consecutivos sem vencer (três empates e duas derrotas), o Galo busca retomar o caminho da vitória para terminar a primeira fase entre os quatro melhores colocados e ter a vantagem de decidir o mata-mata em casa.

A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí (810 AM e aplicativos) com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

Mesmo em caso de vitória na tarde de hoje, o Paulista, atualmente com 25 pontos, não tem mais chances de assumir o topo da tabela, que é ocupada pelo União Barbarense, com 29. Na vice-liderança, o São Caetano tem a mesma pontuação do Galo, mas leva vantagem no saldo de gols (8 contra 5 do Paulista).

Porém, se perder, o Galo pode ser ultrapassado por quatro times e cair para a 7ª colocação da tabela, ficando sem a vantagem do empate no placar agregado (na soma dos resultados dos jogos de ida e volta) e decidindo o confronto fora de casa (jogo de volta).

Além do confronto entre Paulista e Vocem, todos os outros jogos da rodada acontecem simultaneamente às 15h de hoje. Os jogos são: União Barbarense x Araçatuba; São Caetano x Inter de Bebedouro; Matonense x Penapolense; São-Carlense x Nacional-SP; Audax x Colorado Caieiras; Taquaritinga x Jabaquara e Barretos x Joseense.

Na parte mais baixa da tabela, a Matonense já está matematicamente rebaixada e outros três times brigam para não cair: Osasco Audax, atualmente na zona de rebaixamento, com 11 pontos, Penapolense, em 14º, com 13 pontos, e São-Carlense, em 13º, também com 13 pontos.

Na briga pela classificação também restam três vagas para as quartas de final. Os times que ainda têm chances de disputar o mata-mata são: Joseense, que ocupa a 7ª colocação, com 23 pontos, Colorado Caieiras, 8º colocado (21 pontos) e Inter de Bebedouro, 9º colocado (20 pontos).

Os times que terminarem a primeira fase entre os oito melhores colocados e, consequentemente se classificarem para as quartas de final, também poderão disputar a Copa Paulista no segundo semestre de 2025.

Jabaquara, Vocem e Barretos não têm mais chances de classificação e nem de rebaixamento, portanto, permanecem na Série A4 em 2026.

EXPECTATIVAS

Antes do duelo, o técnico Fausto Dias falou sobre a importância de voltar a vencer e retomar a confiança antes do início do mata-mata. “Estamos poupando os jogadores pendurados (com cartões amarelos), mas com uma equipe muito forte e competitiva. Teremos o retorno do João Choco, agora 100% recuperado, que é muito importante para nós, e já estamos preparando uma estratégia nova para o mata-mata. Vamos, Galo!”, disse o treinador.