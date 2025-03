Gatos pretos ganham visibilidade com filme vencedor do Oscar

Um filme vencedor do Oscar pode transformar realidades, e para os gatos pretos, o ganhador da Melhor Animação de 2025, Flow, trouxe mudanças significativas. Segundo o Instituto Ampara Animal, o longa-metragem letão ajudou a aumentar a busca por adoção desses felinos, historicamente associados a superstições negativas. A viralização do termo "gato preto tipo Flow" em redes sociais, impulsionada por uma publicação no X (antigo Twitter), contribuiu para essa nova percepção.

A publicação, que mostrava um gato preto ao lado de uma estatueta do Oscar, rapidamente viralizou, levando a um aumento no interesse por esses animais. Entretanto, o Departamento do Bem-Estar Animal (DEBEA) afirma que não observou crescimento na procura por gatos pretos para adoção. Atualmente, o órgão possui 16 gatos e 63 cães disponíveis para novos lares.

Para Gabriel Castello, tutor de dois gatos, o preconceito contra felinos de pelagem escura ainda persiste. Em 2017, sua gata Gaia sobreviveu a um envenenamento ocorrido em uma sexta-feira 13. “A veterinária falou que ela tinha poucas chances de sobreviver. A Gaia ficou três dias internada e se recuperou”, comenta.