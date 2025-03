Mulher é atacada com golpes de faca e chave de fenda em Jundiaí

Um homem de 38 anos foi preso por guardas municipais no final da noite desta quinta-feira (20), suspeito de ser ardiloso com a ex-namorada para ataca-la com golpes de faca e chave de fenda, dentro do apartamento dela, em um bairro da zona Oeste de Jundiaí. Ela sofreu vários ferimentos defensivos, enquanto tentava escapar dos golpes.

A vítima caminhava pela rua, quando se deparou com o ex-namorado. Ele pediu para ir até o apartamento dela para retirar seus pertences, mas, quando entraram no apê, ele a atacou. Ela sofreu várias lesões, inclusive defensivas.

Os guardas então o abordaram e notaram que ele estava bastante agressivo, além de também apresentar escoriações no braço, inclusive sendo necessário levá-lo ao hospital.