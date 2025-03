Inscrições para os corais municipais de Jundiaí seguem abertas

Seguem abertas as inscrições gratuitas para os interessados em integrar de maneira voluntária o Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças e do Coral Municipal de Jundiaí (adulto), corpos artísticos ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC). Estão abertas inscrições em geral para todos os grupos, com exceção do Coral adulto, para o qual estão disponíveis apenas vagas para vozes masculinas (tenores, barítonos e baixos).

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA O CORAL MUNICIPAL (ADULTO)

Os interessados – com ou sem experiência – devem realizar sua inscrição por meio de formulário on-line. A composição de cada grupo será feita após audição presencial e com base na composição e equilíbrio sonoro. Uma vez realizada a inscrição, o interessado será informado pela equipe técnica dos corais acerca do local, data e horário das audições de seleção.