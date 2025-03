Homem briga com o namorado, bebe, pula no rio e quase morre

Um homem foi resgatado por policiais militares do 11° Batalhão, de dentro do Rio Jundiaí, na região do bairro Monte Serrat, em Itupeva, após ele brigar com o namorado, ficar embriagado e pular no rio para nadar. Os policiais usaram uma corda para retirá-lo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20).

Os PMs foram chamados inicialmente para conter um homem alterado e armado com uma faca, sobre uma ponte existente no local. Quando chegaram, porém, já avistaram ele sem a faca e entrando no rio, bastante embriagado.

A correnteza nesse momento estava forte e ele caiu em uma área mais funda do rio, não conseguindo nadar.