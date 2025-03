Paulista empata com um a menos e não terá vantagem nas quartas

O Paulista ficou no empate por 1 a 1 contra o Vocem, em Assis, pela última rodada da primeira fase da 4ª Divisão Estadual, na tarde deste sábado (22). Em um jogo que estava “na mão” do Galo, o time deu bobeira, sofreu um expulsão e um pênalti no primeiro tempo, e ficou entregue ao empate.

Com o resultado, o Paulista caiu para a 5ª colocação da tabela e vai enfrentar o Joseense, 4º colocado, sem a vantagem de decidir as quartas de final em casa. Os duelos serão nos dois próximos finais de semana, o primeiro em Jundiaí e o segundo em São José dos Campos. Os dias e horários serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira.

Em caso de empate no placar agregado (soma dos dois jogos das quartas de final), quem se classifica para a semifinal é o time que teve a vantagem na classificação da primeira fase: neste caso, o Joseense.

Além do duelo entre Paulista e Joseense, os outros jogos das quartas de final são:

União Barbarense x Colorado Caieiras

Taquaritinga x Araçatuba

São Caetano x Nacional-SP

Joseense x Paulista

À esquerda, os times que decidirão em casa.

A PARTIDA

O técnico Fausto Dias levou a campo uma escalação diferente, poupando os jogadores que estavam pendurados com dois cartões amarelos: o goleiro Lucas Gomes, o meio-campista Filipinho e o atacante Christopher. Com as mudanças, o Galo entrou em campo com: Viotti, Marola, Maykon, Fernando Dias, Marcos Vinícius, Lucas Silva, Chorão, João Choco, Vitinho, Ivamar e Kadir.

O Paulista começou mais ligado no jogo e, aos 16 minutos, o goleiro adversário precisou trabalhar duas vezes. Na primeira oportunidade, João Choco chutou forte de fora da área e, no rebote do goleiro, Marola dominou e finalizou rasteiro. Novamente o goleiro defendeu e mandou para escanteio.

Na cobrança, Choco mandou a bola na área e a defesa do Vocem tirou para lateral. E foi daí que saiu o gol do Galo. Mais uma vez nos pés do camisa 10 Choco, ele levantou na medida para Lucas Silva e, dentro da área, o capitão do Paulista subiu mais alto que todo mundo e a bola morreu no fundo do barbante. 1 a 0 para o Galo!

Porém, o jogo que estava muito tranquilo para o Galo acabou ficando perigoso. Minutos após o gol, o zagueiro Maykon, do Paulista, foi expulso com um cartão vermelho direto. O defensor deu um carrinho forte, no meio do campo, e o juíz não perdoou.

Com um a menos, o Paulista deu mais espaço para o time da casa jogar e a superioridade no placar durou apenas 20 minutos. Aos 40 do primeiro tempo, em jogada rápida de ataque do Vocem, o camisa 10, Chileno, recebeu bom lançamento na área, dominou e chutou para o gol. O zagueiro Fernando Dias tirou a bola em cima da linha, mas o árbitro viu toque de mão na ação e marcou a penalidade.

Na cobrança, Rafael Tanque deslocou o goleiro Felipe Viotti e marcou o gol de empate.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Vocem ainda teve a chance de virar o placar. O atacante chutou “mascado”, a bola passou pelo goleiro Viotti, mas Fernando Dias salvou em cima da linha - agora com os pés.

O segundo tempo foi de poucas oportunidades para os dois times e poucos sustos nos campos de ataque. O Vocem conseguiu segurar a vantagem numérica e amarrou a partida até o fim.