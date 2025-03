Pornografia infantil do tio deixou policial de Jundiaí enojada

O caso do tio preso em Jundiaí nesta semana pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), por trocar doces por fotos da sobrinha de 10 anos nua, e por armazenar fotos e vídeos de crianças tendo relações sexuais, surpreendeu até mesmo a polícia. Com 26 anos de segurança pública e quase 10 deles somente na DDM, a investigadora-chefe Lilian Picchi relatou, enojada, sobre o que viu.

De acordo com a policial, durante a cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do tio suspeito, foi encontrado vasto material pornográfico infantil, incluindo fotos da sobrinha, peça principal da denúncia que abriu caminho para a investigação. "As fotos e vídeos eram de passar mal, um absurdo", falou a policial.

As imagens agora serão periciadas e a polícia tentará identificar outras possíveis vítimas, conhecidas ou não do homem preso em flagrante.