Mulher denuncia marido por obrigá-la a fazer vídeos pornôs

Uma mulher de 22 anos chamou a polícia para denunciar o marido, de 25 anos, por ameaça e agressão, na noite desta quinta-feira (20), em Várzea Paulista. Além disso, ela também informou aos agentes que o marido a obriga a fazer vídeos pornôs para serem publicados na internet, o que, segundo apurou o Jornal de Jundiaí, poderá ser caracterizado como estupro. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A PM foi acionada pela mulher que, no momento da chegada dos policiais, estava ao lado de fora da casa segurando uma faca. Questionada, ela disse que havia acabado de ser agredida pelo marido e ameaçada com facas, e que isso vem acontecendo há vários anos - eles têm um relacionamento há 10 anos, ou seja, no início ela tinha apenas 12 anos e ele 15.

Durante este tempo, segundo seu depoimento à polícia, ele também vem obrigando ela a fazer vídeos de sexo para postar na internet.